Украина решила национализировать российское имущество

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализации российского имущества на Украине , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Рады.

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития тесно сотрудничает с министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти, работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.