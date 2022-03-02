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21 час назад

На Украине могут национализировать российское имущество на территории страны

Газета.Ru

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализации российского имущества на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Рады.

Украина решила национализировать российское имущество
Фото: ReutersReuters

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития тесно сотрудничает с министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти, работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Верховная рада Украины призвала «закрыть небо над Украиной», исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против «всех россиян».

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