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33 минуты назад

МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов, которых прокуратура республики обвинила в шпионаже, персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ и официального представителя болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитрова.

Болгария вышлет двух российских дипломатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность», — приводятся в материале слова Димитрова.

Он также отметил, что дипломаты должны покинуть республику в течение 48 часов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 дипломатов РФ при организации персонами нон гранта. В Соединенных Штатах их обвинили в шпионаже.

В мире,Василий Небензя,ООН,
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