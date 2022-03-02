Болгария вышлет двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов, которых прокуратура республики обвинила в шпионаже, персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ и официального представителя болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитрова.

«МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность», — приводятся в материале слова Димитрова.

Он также отметил, что дипломаты должны покинуть республику в течение 48 часов.