Пока вы не уснули: решение Китая по санкциям и отключение банков от SWIFT

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Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин заявил, что Пекин не присоединится к санкциям ЕС и США против России. Об этом сообщает РИА Новости.
Го Шуцин заверил, что Китай продолжит торгово-экономические и финансовые связи с «соответствующими сторонами».
Он добавил, что влияние санкций против РФ на Китай не будет значительным, так как китайская экономика и финансы «крайне стабильны и прочны».
Евросоюз принял решение отключить крупнейшие банки России от платежной системы SWIFT. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Меры вступят в силу через десять дней, с 12 марта. С этого дня также будет нельзя продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ, для использования на территории России.
Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.
«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — заявил глава ведомства, добавив, что российская сторона согласилась с этим требованием.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 28 февраля Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из-за событий на Украине.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в Думу были внесены поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что за соответствующий проступок предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы. По словам Пискарева, уголовную ответственность за фейки о ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные действия США и других государств, который ранее был принят Госдумой в первом чтении.
«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной думы», — сказал он.
В рамках четвертого раунда санкций Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает ТАСС.
Также ЕС запретил европейским компаниям вкладываться в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В рамках санкций ЕС от международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
Российский миллиардер, вице-президент «Лукойла» и глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун лишился до 80% своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
В российском рейтинге Forbes Федун находился на 16-й строчке. Его состояние было оценено в 11,1 миллиарда долларов. Он потерял почти весь свой капитал из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла».
В связи с падением фондового рынка состояние российских олигархов с начала года уменьшилось на 83 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова стало меньше примерно на 13 миллиардов долларов, что является самым большим снижением среди всех российских миллиардеров.
Российские вооруженные силы полностью взяли под контроль город Херсон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он сообщил, что группировка войск ЛНР установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения спецоперации глубина продвижения составила 75 километров.
У белорусских водителей на Украине отобрали груженые фуры с товарами. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.
Следователи заявили, что 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» в Волынской области Украины находились пять белорусских седельных тягачей с полуприцепами. Они перевозили «товарно-материальные ценности».
По данным СК, во время стоянки к водителям подошли вооруженные люди в форме без отличительных знаков и потребовали, чтобы те покинули грузовики, оставив ключи в салонах автомобилей.
Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Министерство внутренних дел России признало недействительным паспорта главы компании TeenSpirit Studio Нателлы Крапивиной и ее сестры. Согласно сообщению МВД на портале «МВД-Медиа», законный представитель создательницы «Орла и Решки» при подаче заявления предоставила не полный пакет документов.
«При подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», — пояснили в ведомстве.
Из-за выявленных нарушений глава компании TeenSpirit Studio и ее сестра, как заявили в МВД, не являются гражданками России. Материалы по этому делу будут направленны в Следственный комитет для проверки .