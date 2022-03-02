Пока вы не уснули: решение Китая по санкциям и отключение банков от SWIFT

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Китай высказался о поддержке санкций против России

Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин заявил, что Пекин не присоединится к санкциям ЕС и США против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Го Шуцин заверил, что Китай продолжит торгово-экономические и финансовые связи с «соответствующими сторонами».

Он добавил, что влияние санкций против РФ на Китай не будет значительным, так как китайская экономика и финансы «крайне стабильны и прочны».

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз принял решение отключить крупнейшие банки России от платежной системы SWIFT. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Меры вступят в силу через десять дней, с 12 марта. С этого дня также будет нельзя продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ, для использования на территории России.

Турция отказалась пропустить три российских корабля

Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — заявил глава ведомства, добавив, что российская сторона согласилась с этим требованием.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 28 февраля Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из-за событий на Украине.

В Госдуму внесли поправки о наказании за фейки о действиях ВС России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в Думу были внесены поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что за соответствующий проступок предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы. По словам Пискарева, уголовную ответственность за фейки о ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные действия США и других государств, который ранее был принят Госдумой в первом чтении.

«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной думы», — сказал он.

ЕС запретил поставлять в Россию евро

В рамках четвертого раунда санкций Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает ТАСС.

Также ЕС запретил европейским компаниям вкладываться в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В рамках санкций ЕС от международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Российский миллиардер лишился 80% своего состояния

Российский миллиардер, вице-президент «Лукойла» и глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун лишился до 80% своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

В российском рейтинге Forbes Федун находился на 16-й строчке. Его состояние было оценено в 11,1 миллиарда долларов. Он потерял почти весь свой капитал из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла».

В связи с падением фондового рынка состояние российских олигархов с начала года уменьшилось на 83 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова стало меньше примерно на 13 миллиардов долларов, что является самым большим снижением среди всех российских миллиардеров.

Минобороны РФ: Херсон взят под полный контроль

Российские вооруженные силы полностью взяли под контроль город Херсон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что группировка войск ЛНР установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения спецоперации глубина продвижения составила 75 километров.

У белорусских водителей отобрали фуры на Украине

У белорусских водителей на Украине отобрали груженые фуры с товарами. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

Следователи заявили, что 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» в Волынской области Украины находились пять белорусских седельных тягачей с полуприцепами. Они перевозили «товарно-материальные ценности».

По данным СК, во время стоянки к водителям подошли вооруженные люди в форме без отличительных знаков и потребовали, чтобы те покинули грузовики, оставив ключи в салонах автомобилей.

Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Создательницу «Орла и Решки» лишили гражданства РФ

Министерство внутренних дел России признало недействительным паспорта главы компании TeenSpirit Studio Нателлы Крапивиной и ее сестры. Согласно сообщению МВД на портале «МВД-Медиа», законный представитель создательницы «Орла и Решки» при подаче заявления предоставила не полный пакет документов.

«При подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», — пояснили в ведомстве.