Во Франции задержали 14 украинцев из Иностранного легиона

Во Франции задержаны 14 военных украинского происхождения из Иностранного легиона. Как сообщает TF1 Info, их подозревают в попытке присоединиться к конфликту на Украине.

Фото: Benoit Tessier / Reuters Benoit Tessier / Reuters

По информации издания, в 12-м округе Парижа полиция проверяла направляющийся в сторону границы между Польшей и Украиной автобус. Среди пассажиров оказались 14 военных из Иностранного легиона, оружия при них не было. Отмечается, что 30 пассажиров автобуса были отправлены в полицейский участок для установления личности, впоследствии отпустили всех, кроме 14 военных.

Члены Иностранного легиона были переданы военным властям. Девять из них получили 15-дневный отпуск, чтобы отправиться в Польшу для встречи с семьями. Пятеро уехали незаконно и считались дезертирами, их мотивы устанавливаются.