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1 час назад

Во Франции задержали 14 украинцев из Иностранного легиона

Lenta.ru

Во Франции задержаны 14 военных украинского происхождения из Иностранного легиона. Как сообщает TF1 Info, их подозревают в попытке присоединиться к конфликту на Украине.

Во Франции задержали 14 украинцев из Иностранного легиона
Фото: Benoit Tessier / ReutersBenoit Tessier / Reuters

По информации издания, в 12-м округе Парижа полиция проверяла направляющийся в сторону границы между Польшей и Украиной автобус. Среди пассажиров оказались 14 военных из Иностранного легиона, оружия при них не было. Отмечается, что 30 пассажиров автобуса были отправлены в полицейский участок для установления личности, впоследствии отпустили всех, кроме 14 военных.

Члены Иностранного легиона были переданы военным властям. Девять из них получили 15-дневный отпуск, чтобы отправиться в Польшу для встречи с семьями. Пятеро уехали незаконно и считались дезертирами, их мотивы устанавливаются.

Уточняется, что в настоящее время в Иностранном легионе Франции числятся 700 военных украинского происхождения. С начала конфликта на Украине действует протокол, согласно которому они могут уйти в отпуск, чтобы навестить семью в приграничных районах соседних с Украиной стран, но не должны возвращаться на родину.

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