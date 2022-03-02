США предупредили о готовности перехватывать российские самолеты

Авиавласти США предупредили, что готовы к перехвату российских самолетов в случае нарушения запрета на использование воздушного пространства страны. Об этом сообщает РИА Новости.
В распространенном Федеральной авиационной администрацией заявлении отмечается, что самолеты, которые не подчинятся новым требованиям, могут быть перехвачены, а их пилоты и другие члены экипажа — «задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности».
Исключение будет сделано для самолетов, участвующих в одобренных авиационными властями гуманитарных операциях, а также для следующих с дипломатическими целями. Указанным категориям понадобится специальное разрешение минтранса.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США закроют небо для самолетов из России.
«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — подчеркнул он в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием.