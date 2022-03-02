Кулеба: более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину

Более тысячи человек из 16 стран мира едут на Украину, чтобы вступить в иностранное боевое подразделение, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

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«Из 16 стран едут добровольцы, их общее число перевалило за тысячу человек и заявки продолжают приходить», - передает слова Кулебы РИА «Новости».

О создании боевого подразделения, которое будет укомплектовано иностранцами, 27 февраля объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что 19 стран мира предоставляют Украине оружие, 10 стран – макрофинансовую помощь, еще 22 государства – гуманитарную помощь.