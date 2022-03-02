В ЕС могут запретить кораблям из РФ заходить в европейские порты

Страны ЕС обсуждают запрет на вхождение российских и связанных с Россией судов в европейские морские порты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта Литвы Мариуса Скуодиса.
«Я говорил об этой инициативе с польским коллегой, это согласуется с Латвией, решения готовятся на уровне ЕС», — приводятся в материале слова Скуодиса.
Он отметил, что запрет для российских судов входить в Клайпедский порт могут принять уже в ближайшее время, но в силу он вступит не сразу.
«Как и в авиации, дается немного времени, но в ближайшее время прибытия не намечены, так что этих судов быть не должно. Запрет означает, что такое судно просто не пропустят», — пояснил Скуодис.
Ранее стало известно, что власти Литвы на фоне спецоперации РФ на Украине планируют запретить заход в Клайпедский морской порт российским судам. Также о подобных решениях сообщили в Канаде и Великобритании.