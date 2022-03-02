Боррель высказался о принятии Украины в состав ЕС

Евросоюз не может принять Украину в свой состав за одну ночь, на это потребуется время. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передает «Газета.ру».
По его словам, решение о присоединении новой страны к Европейскому союзу принимает Совет стран-членов ЕС.
Боррель почеркнул, что членство Украины в ЕС будет «четким сигналом, что Европа принимает Украину как часть европейской семьи».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в Евросоюз. 1 марта Зеленский выступил перед Европарламентом с видеообращением. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».
2 марта агентство Bloomberg сообщило, что перспективы принятия Украины в Евросоюз главы государств-членов организации обсудят на саммите в Париже уже на следующей неделе.