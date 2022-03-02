Боррель высказался о принятии Украины в состав ЕС

Евросоюз не может принять Украину в свой состав за одну ночь, на это потребуется время. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передает «Газета.ру».

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По его словам, решение о присоединении новой страны к Европейскому союзу принимает Совет стран-членов ЕС.

Боррель почеркнул, что членство Украины в ЕС будет «четким сигналом, что Европа принимает Украину как часть европейской семьи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в Евросоюз. 1 марта Зеленский выступил перед Европарламентом с видеообращением. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».