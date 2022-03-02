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38 минут назад

Боррель высказался о принятии Украины в состав ЕС

Вероника Полынина

Евросоюз не может принять Украину в свой состав за одну ночь, на это потребуется время. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передает «Газета.ру».

Боррель высказался о принятии Украины в состав ЕС
Фото: ReutersReuters

По его словам, решение о присоединении новой страны к Европейскому союзу принимает Совет стран-членов ЕС.

Боррель почеркнул, что членство Украины в ЕС будет «четким сигналом, что Европа принимает Украину как часть европейской семьи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в Евросоюз. 1 марта Зеленский выступил перед Европарламентом с видеообращением. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».

В МИД Украины заявили об отказе выполнять ультиматумы России

2 марта агентство Bloomberg сообщило, что перспективы принятия Украины в Евросоюз главы государств-членов организации обсудят на саммите в Париже уже на следующей неделе.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Европарламент,ЕС,
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