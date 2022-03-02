Президент Польши назвал число украинских беженцев в стране

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что за последние несколько дней с Украины прибыло более полумиллиона беженцев.

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«По нашим оценкам, уже более полумиллиона человек находится на территории нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Дуды.

Глава страны отметил, что более половины беженцев с Украины следуют именно в Польшу.

«По оценкам международных организаций, среди всех беженцев у нас около 56%. Жители Украины бегут также в Молдавию, Венгрию, Словакию, но большинство – у нас», – сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».