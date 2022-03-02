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1 час назад

Байден не исключил появление новых вариантов коронавируса

Газета.Ru

Американский президент Джо Байден заявил, что необходимо готовиться к появлению новых вариантов COVID-19.

Байден не исключил появление новых вариантов коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает НСН.

В своем выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» глава государства отметил: «Мы обязаны готовиться к новым вариантам».

Как отметил политик, за последний год Вашингтон значительно продвинулся в выявлении новых разновидностей коронавируса.

По словам Байдена, США в случае появления новых штаммов «готовы будут в течение 100 дней начать применение новых вакцин».

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