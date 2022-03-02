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30 минут назад

В Германии допустили конфискацию имущества некоторых россиян

Лера Букина

Песков: экономика России испытывает серьезный ударМинистерство экономики ФРГ не исключило конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии. Об этом заявил представитель ведомства Роберт Зеверин на брифинге 2 марта, передает РИА Новости.

В Германии допустили конфискацию имущества некоторых россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета — запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации», — подчеркнул он.

Зеверин также прокомментировал возможный арест яхт российских бизнесменов, заявив, что решения будут приниматься ответственными инстанциями по каждому конкретному случаю.

Песков заявил, что экономика России сейчас испытывает серьезный удар

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек, прибывший в США с деловым визитом, заявил, что Западу не следует вводить санкции против России, которые он сам не сможет выдержать.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию России по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить новый пакет санкций. Многие государства Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В мире,Роберт Хабек,Владимир Путин,ЕС,
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