В Германии допустили конфискацию имущества некоторых россиян

«Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета — запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации», — подчеркнул он.