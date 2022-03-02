В Германии допустили конфискацию имущества некоторых россиян

Песков: экономика России испытывает серьезный ударМинистерство экономики ФРГ не исключило конфискации имущества и активов попавших под санкции россиян в Германии. Об этом заявил представитель ведомства Роберт Зеверин на брифинге 2 марта, передает РИА Новости.
«Если вы посмотрите в санкционный указ, то в статье 2 простым языком написано, что ждет попавших под санкции и их активы. Там два запрета — запрет владения, то есть заморозка, и запрет предоставления. Первое значит запрет распоряжения, а запрет предоставления, что попавший под санкции человек не может предоставлять средства. Возможны условия, когда для реализации этих двух запретов будут необходимы конфискации», — подчеркнул он.
Зеверин также прокомментировал возможный арест яхт российских бизнесменов, заявив, что решения будут приниматься ответственными инстанциями по каждому конкретному случаю.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек, прибывший в США с деловым визитом, заявил, что Западу не следует вводить санкции против России, которые он сам не сможет выдержать.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию России по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить новый пакет санкций. Многие государства Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.