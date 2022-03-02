Китай высказался о поддержке санкций против России

Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин заявил, что Пекин не присоединится к санкциям ЕС и США против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Го Шуцин заверил, что Китай продолжит торгово-экономические и финансовые связи с «соответствующими сторонами».

Он добавил, что влияние санкций против РФ на Китай не будет значительным, так как китайская экономика и финансы «крайне стабильны и прочны».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Также Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты, деноминированные в евро.