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1 час назад

Джонсон и Зеленский обсудили дальнейшие санкции против России

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против России. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Джонсон и Зеленский обсудили дальнейшие санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни», - цитирует сообщение Даунинг-стрит РИА Новости.

В ходе разговора Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания 2 марта соберется на заседании ООН в Нью-Йорке, чтобы «обеспечить максимально решительное осуждение России» в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в телефонном разговоре Джонсон пообещал Зеленскому сделать все возможное, чтобы военная помощь Великобритании и союзников достигли Украины. Также премьер-министр в очередной раз заявил о твердой поддержке суверенитета Украины со стороны Лондона.

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