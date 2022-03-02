Джонсон и Зеленский обсудили дальнейшие санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против России. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства.

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«Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни», - цитирует сообщение Даунинг-стрит РИА Новости.

В ходе разговора Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания 2 марта соберется на заседании ООН в Нью-Йорке, чтобы «обеспечить максимально решительное осуждение России» в связи с ситуацией на Украине.