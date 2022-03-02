Лондон отменил выступление посла России в парламенте

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что его выступление в британском парламенте отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

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Выступление Келина должно было пройти 1 марта.

«В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили», - рассказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе персональные санкции против российских политиков и бизнесменов.