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1 час назад

Лондон отменил выступление посла России в парламенте

Мария Иванова

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что его выступление в британском парламенте отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

Лондон отменил выступление посла России в парламенте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление Келина должно было пройти 1 марта.

«В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили», - рассказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе персональные санкции против российских политиков и бизнесменов.

В санкционные списки США, ЕС и Британии, в частности, попал глава МИД России Сергей Лавров. Позже перед выступлением Лаврова в Совете ООН по правам человека несколько десятков дипломатов покинули зал.

В мире,Андрей Келин,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Парламент Великобритании,ООН,ЕС,
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