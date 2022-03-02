СМИ назвали дату новых переговоров России и Украины

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что второй раунд переговоров с Россией состоится 2 марта. Об этом сообщает «Суспільне».

Арестович уточнил, что переговоры пройдут вечером.

«Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же», - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях.

Однако 28 февраля встреча все же состоялась в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать украинских переговорщиков. Где именно планируется провести переговоры, он не уточнил.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на первой встрече «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что новая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Перед этим каждая из делегаций должна была проконсультироваться по переговорным позициям с властями стран.