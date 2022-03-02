Посольство РФ в Нидерландах сообщило об угрозах в адрес россиян

«В связи с многочисленными поступающими в адрес российских граждан, проживающих в Нидерландах, угрозами физической расправы и требованиями покинуть страну настоятельно призываем соотечественников обращаться в голландские органы правопорядка, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан, а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах посредством электронной почты или по номеру экстренной связи», - сказал собеседник агентства.