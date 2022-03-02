Посольство РФ в Нидерландах сообщило об угрозах в адрес россиян

В Нидерландах поступают многочисленные угрозы в адрес российских граждан, проживающих в стране, сообщили РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Гааге.
«В связи с многочисленными поступающими в адрес российских граждан, проживающих в Нидерландах, угрозами физической расправы и требованиями покинуть страну настоятельно призываем соотечественников обращаться в голландские органы правопорядка, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан, а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах посредством электронной почты или по номеру экстренной связи», - сказал собеседник агентства.
Ранее посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций. По данным диппредставительства, в ближайшие дни в стране пройдет ряд акций, имеющих антироссийский характер. В связи с этим сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц.