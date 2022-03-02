В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
2 часа назад

В МИД Украины заявили об отказе выполнять ультиматумы России

Мария Иванова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не к выполнению ультиматумов. Его выступление опубликовано на странице МИД в Facebook.

В МИД Украины заявили об отказе выполнять ультиматумы России
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов», - сказал министр.

Он добавил, что сроки проведения второго раунда переговоров пока неизвестны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях.

Однако встреча все же состоялась 28 февраля в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать украинских переговорщиков. Где именно планируется провести переговоры, он не уточнил.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на первой встрече «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что новая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Перед этим каждая из делегаций проконсультируется по переговорным позициям с властями стран.

Украинские СМИ писали, что российская сторона потребовала от Украины внеблокового статуса, закрепленного на уровне парламента с проведением референдума, признания Киевом ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, а также «денацификации».

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,
88
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители