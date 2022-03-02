В МИД Украины заявили об отказе выполнять ультиматумы России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не к выполнению ультиматумов. Его выступление опубликовано на странице МИД в Facebook.

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«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов», - сказал министр.

Он добавил, что сроки проведения второго раунда переговоров пока неизвестны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях.

Однако встреча все же состоялась 28 февраля в Гомельской области на белорусско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать украинских переговорщиков. Где именно планируется провести переговоры, он не уточнил.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на первой встрече «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что новая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Перед этим каждая из делегаций проконсультируется по переговорным позициям с властями стран.