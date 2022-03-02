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2 часа назад

Шольц высказался о военном вмешательстве НАТО на Украине

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военного вмешательства НАТО на Украине не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц высказался о военном вмешательстве НАТО на Украине
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Шольц сделал, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, <…> это было бы неправильным в данной ситуации», - заявил немецкий канцлер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ведет и не будет вести войну с Россией.

«Евросоюз ни с кем не воюет. Когда меня упрекают в том, что мы не на Украине, - нас там нет и быть не может. Мы не воюем с Россией, но мы на стороне атакованных», - сказал Боррель.

Он отметил, что до сих пор несколько стран ЕС отправляли Украине военную помощь «на свой страх и риск», а теперь будут отправлять коллективно, отвечая на нужды и запросы самих украинцев.

В мире,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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