Шольц высказался о военном вмешательстве НАТО на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военного вмешательства НАТО на Украине не будет. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Шольц сделал, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
«Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, <…> это было бы неправильным в данной ситуации», - заявил немецкий канцлер.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ведет и не будет вести войну с Россией.
«Евросоюз ни с кем не воюет. Когда меня упрекают в том, что мы не на Украине, - нас там нет и быть не может. Мы не воюем с Россией, но мы на стороне атакованных», - сказал Боррель.
Он отметил, что до сих пор несколько стран ЕС отправляли Украине военную помощь «на свой страх и риск», а теперь будут отправлять коллективно, отвечая на нужды и запросы самих украинцев.