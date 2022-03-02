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2 часа назад

Еще одно государство попросилось в НАТО и Евросоюз

Елена Прошина

Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил европейские страны принять государство в Евросоюз и НАТО. По мнению политика, это будет способствовать миру, стабильности и безопасности. Об этом пишет портал «Косово онлайн».

Еще одно государство попросилось в НАТО и Евросоюз
Фото: ReutersReuters

«Если нас примут, это будет лучше для народа Косово, для республики и для всего региона и европейского континента в целом», - сказал Курти.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Косово в НАТО. По его словам, он не видит в этом ничего плохого. Он подчеркнул, что Альянс не нуждается ни в чьем разрешении для принятия Косово в свой состав, как и для признания Косово.

С требованием организовать немедленное вступление республики в НАТО ранее выступил министр обороны Косова Арменд Мехай. Он также потребовал создать на территории Косова постоянную базу США.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,ЕС,
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