Еще одно государство попросилось в НАТО и Евросоюз

Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил европейские страны принять государство в Евросоюз и НАТО . По мнению политика, это будет способствовать миру, стабильности и безопасности. Об этом пишет портал «Косово онлайн».

«Если нас примут, это будет лучше для народа Косово, для республики и для всего региона и европейского континента в целом», - сказал Курти.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Косово в НАТО. По его словам, он не видит в этом ничего плохого. Он подчеркнул, что Альянс не нуждается ни в чьем разрешении для принятия Косово в свой состав, как и для признания Косово.