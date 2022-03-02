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1 час назад

С участвующей в переговорах с Россией делегацией Украины нет связи

ТАСС

Руководитель белорусского Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский сообщил, что со вторника нет связи с украинской делегацией, которая должна принять участие в переговорах с российскими представителями.

"Со вчерашнего дня почти со всем составом украинской делегации нет никакой связи, телефоны отключены", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Во вторник российский источник сообщил ТАСС, что следующий раунд консультаций Москвы и Киева должен состояться 2 марта. По данным ТАСС, новый этап переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии - в Беловежской пуще.

Переговоры России и Украины завершились

В мире,Видео,Юрий Воскресенский,
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