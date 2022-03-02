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4 часа назад

Украина закрыла судоходство в районе Черного моря

Елена Прошина

ВМФ Украины закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря. Это сделано в целях безопасности. Об этом в своем Facebook сообщил Генштаб Украины.

Украина закрыла судоходство в районе Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со 2 марта российские корабли требуют гражданское судно HELT войти в опасную зону Черного моря, чтобы захватчики могли прикрыться гражданским кораблем в качестве живого щита, иначе российские корабли откроют по судну огонь. Это не что иное, как пиратство 21 века», - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины предупредило, что закроет для российских судов вход в территориальные воды и порты страны. О решении ввести запрет на заход российских судов в свои порты заявили также Великобритания и Канада.

Кроме того, Турция воспользовалась Конвенцией Монтрё и ограничила проход через Босфор и Дарданеллы для российских судов. 2 марта стало известно, что Анкара не пропустила через проливы три российских корабля, не входящих в Черноморский флот.

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