Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

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По его словам, в пятницу, 4 марта, состоится специальное заседание глав МИД стран-членов ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Шалленберг уточнил, что новые антироссийские санкции затронут крупных российских бизнесменов, так называемых «олигархов». О каких именно лицах пойдет речь, дипломат не уточнил.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в текущей ситуации поддерживает Украину.

1 марта депутаты Европарламента единогласно одобрили резолюцию, осуждающую спецоперацию России на Украине и призывающую к жестким санкциям против Москвы. Парламентарии призвали ограничить импорт нефти и газа из России и закрыть все порты для российских кораблей. Также они призвали сократить количество диппредставительств в странах ЕС и полностью отключить РФ от международной системы SWIFT.