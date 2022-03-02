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4 часа назад

Германия пообещала украинским беженцам «немедленную защиту»

Алиса Селезнёва

Украинские беженцы получат защиту Евросоюза сроком до трех лет незамедлительно, им нет необходимости проходить процедуру предоставления убежища. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, пишет РИА Новости.

Германия пообещала украинским беженцам «немедленную защиту»
Фото: ReutersReuters

«Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам с Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет», - пояснила она.

Министр также заверила, что украинским беженцам будет оказана помощь в получении доступа к медицинской страховке и рынку труда.

Накануне официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту заявила, что за последние шесть дней 660 тысяч человек покинули Украину и прибыли в соседние страны. Она также отметила, что если число беженцев с территории Украины будет увеличиваться такими же темпами, то есть риск «самого большого кризиса в этом столетии», пишет ТАСС.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

В мире,Нэнси Фезер,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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