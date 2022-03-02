На карте Google нашли загадочный предмет на крыше дома в жилом квартале. Торчащий из здания необычный объект обнаружил тиктокер с ником @thegoogleearthguy.

На опубликованных блогером кадрах видно, что из крыши кирпичного строения торчит тело большой рыбы. Создается впечатление, что голова акулы как будто пробила кровлю дома.