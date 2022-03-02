На карте Google нашли загадочный предмет на крыше дома в жилом квартале. Торчащий из здания необычный объект обнаружил тиктокер с ником @thegoogleearthguy.
На опубликованных блогером кадрах видно, что из крыши кирпичного строения торчит тело большой рыбы. Создается впечатление, что голова акулы как будто пробила кровлю дома.
Подписчики автора публикации не преминули пошутить над обнаруженной загадкой.
«Разразился очень сильный шторм и унес с собой акулу», «Акулонадо?», «Акулий апокалипсис», — прокомментировали пост они.