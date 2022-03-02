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5 часов назад

Китай предостерег своих граждан в США

Рамблер

Посольство КНР в Вашингтоне призвало китайских граждан, находящихся в США, быть осторожными из-за дискриминационных действий в этой стране по отношению к азиатам. Об этом сообщает ТАСС.

Китай предостерег своих граждан в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время международная ситуация становится все более сложной, ситуация с общественной безопасностью в США вызывает беспокойство. Безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала на фоне оскорблений и унижений Китая, а также злонамеренных нападений на азиатов», - говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство призывает своих граждан усилить меры безопасности. В ситуации целенаправленной дискриминацией и насилия китайцам советуют сохранять спокойствие, относиться к этому подобающим образом, стараться избегать ссор и физических конфликтов, а также максимально собирать доказательства для обеспечения собственной безопасности.

Ранее Китай опубликовал доклад о правах человека в США. В нем говорится о бесконтрольной раздаче оружия из-за чего за год в Штатах фиксируется 693 случая стрельбы, в результате чего погибло 44 тыс. человек. Также в документе говорится, что из-за политизации пандемии, в США самая высокая в мире смертность от коронавируса - полмиллиона человек.

Китайцы не обошли стороной и глобальную нестабильность в мире, ответственность за которую лежит на Вашингтоне. В докладе припоминаются военные операции в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и других странах.

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