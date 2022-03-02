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6 часов назад

Ворующую еду со стола собаку застали врасплох и сняли на видео

Александр Кузьмин

Собаку поймали за кражей еды на кухне. «Преступное» деяние своего питомца запечатлела на камеру его хозяйка. Соответствующая запись появилась в Сети.

На кадрах видно, как пес встает на задние лапы и аккуратно ворует со стола контейнер с едой.

«Невероятно, нет. Что ты делаешь?» – обращается к домашнему любимцу женщина.

Захваченный врасплох четвероногий воришка тут же делает виноватый вид и бросает в сторону свою добычу.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался в вулканическую трещину ради спасения собаки.

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