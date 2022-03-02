Мужчина забрался в вулканическую трещину, спасая пса. Видео

В американском городе Хило, штат Гавайи, мужчина ради спасения собаки забрался в семиметровую вулканическую трещину. Животное было вынуждено провести там два дня. Соответствующее видео спасательной операции опубликовано в YouTube .

Кавика Сингсон занимается фотографией и часто очень близко подходит к вулканам, чтобы сделать эффектные кадры извержения. Но на этот раз он решил оказать помощь подростку, чей домашний питомец пропал. Местоположение животного установили по ошейнику с GPS.