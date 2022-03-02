В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
20 минут назад

Турция не пропустила российские корабли через свои проливы

Елена Прошина

Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

Турция отказалась пропустить три российских корабля
Фото: ReutersReuters

«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — заявил глава ведомства, добавив, что российская сторона согласилась с этим требованием.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 28 февраля Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из-за событий на Украине.

Россия отозвала просьбу о пропуске кораблей через Босфор и Дарданеллы

Турция придерживается Конвенции Монтре, по которой военные корабли нечерноморских стран могут пребывать в Черном море не более трех недель. В чрезвычайных ситуациях Турция, если она не является стороной вооруженного конфликта, имеет право запретить или ограничить проход через Босфор и Дарданеллы.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители