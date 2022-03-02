Турция отказалась пропустить три российских корабля

Власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

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«Турция потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в Черноморский флот», — заявил глава ведомства, добавив, что российская сторона согласилась с этим требованием.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 28 февраля Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из-за событий на Украине.