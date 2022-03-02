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35 минут назад

Стали известны подробности о боях под Мариуполем

Lenta.ruиещё 1

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке со стороны российской армии практически завершили окружение Мариуполя. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Александр Петлюк.

В ДНР заявили об окружении Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас противник спешно покидает свои прежние позиции и занимает оборону внутри города.

«При этом неонацисты, которые находятся в городе, фактически взяли местное население в заложники», — сказал Петлюк.

Других подробностей о боях он пока не привел.

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР в ходе боев за Волноваху уничтожила штаб оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Большинство офицером штаба, а также командир 53-й бригады ВСУ были убиты.

«Сложите оружие, откажитесь от участия в боевых действиях и воспользуйтесь гуманитарными коридорами», — призвали в милиции украинских солдат.

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