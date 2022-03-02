В ДНР заявили об окружении Мариуполя

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке со стороны российской армии практически завершили окружение Мариуполя. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Александр Петлюк.
По его словам, сейчас противник спешно покидает свои прежние позиции и занимает оборону внутри города.
«При этом неонацисты, которые находятся в городе, фактически взяли местное население в заложники», — сказал Петлюк.
Других подробностей о боях он пока не привел.
Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР в ходе боев за Волноваху уничтожила штаб оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Большинство офицером штаба, а также командир 53-й бригады ВСУ были убиты.
«Сложите оружие, откажитесь от участия в боевых действиях и воспользуйтесь гуманитарными коридорами», — призвали в милиции украинских солдат.