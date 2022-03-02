Западные СМИ оценили антироссийские санкции

Введенные из-за украинского кризиса западные санкции окажут огромное давление на российскую экономику, однако «дорого обойдутся» и США. К такому выводу пришли зарубежные издания, подборку статей которых сделало РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов. В частности, под те или иные ограничительные меры попали девять крупных российских кредитных организаций, в том числе ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Сбер.

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Газета The Financial Times отметила, что санкции западных стран оказались куда более жесткими, чем предполагалось изначально. Эти шаги «не остановят войну», но окажут огромное давление на российскую экономику, уверены журналисты.

При этом они обратили внимание, что платежи, связанные с нефтью и газом, не ограничены, так как Европа зависит от поставок из России.

В свою очередь издание The Washington Post привело мнение профессора университета Джорджа Вашингтона Шехерезады Рехман о том, что антироссийские санкции «дорого обойдутся» американской экономике. Эксперт считает, что рост цен и дефицит, возникшие из-за санкционного давления на Россию, повлияют на ключевые секторы экономики.

Американское бизнес-издание The Wall Street Journal в своей статье, посвященной санкциям, отметило, что Сбербанк и Газпромбанка избежали отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT. По мнению авторов, это говорит о том, что Запад хоть и «хочет причинить боль России», но у него нет желания полностью разорвать ее финансовую систему.