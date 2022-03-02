СМИ назвали дату обсуждения вступления Украины в ЕС

Перспективы принятия Украины в Евросоюз главы государств-членов организации обсудят на саммите в Париже уже на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Послы Европейского союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран», - цитирует агентство РИА Новости.

Постпреды попросят Европейскую комиссию и исполнительный орган блока рассмотреть возможность членства Украины. Ожидается, что обсуждение пройдет на саммите в Париже 10-11 марта.