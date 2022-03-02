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7 часов назад

СМИ назвали дату обсуждения вступления Украины в ЕС

Елена Прошина

Перспективы принятия Украины в Евросоюз главы государств-членов организации обсудят на саммите в Париже уже на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ назвали дату обсуждения вступления Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Послы Европейского союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран», - цитирует агентство РИА Новости.

Постпреды попросят Европейскую комиссию и исполнительный орган блока рассмотреть возможность членства Украины. Ожидается, что обсуждение пройдет на саммите в Париже 10-11 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку страны на вступление в Евросоюз. 1 марта Зеленский выступил перед Европарламентом с видеообращением. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».

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