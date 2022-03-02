Байден перепутал украинцев с иранцами

Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами. Как сообщает РИА Новости, глава государства совершил ошибку, когда выступал с обращением к конгрессу.
«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», - сказал Байден.
Также в ходе выступления глава Соединенных Штатов заявил, что США вслед за союзниками закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. Кроме того, минюст США создает спецгруппу, которая займется расследованием в отношении крупных российских предпринимателей.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегаты разъехались по столицам, чтобы уточнить моменты и проконсультироваться. Глава Украины Владимир Зеленский 1 марта заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.