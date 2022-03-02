США решили «обогнать» Китай

Принятая в прошлом году в США масштабная инфраструктурная реформа рассчитана на десятилетия, в конечном итоге она позволит обогнать Китай. Об этом в ежегодном обращении к конгрессу заявил американский президент Джо Байден.

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«Нам предстоит десятилетие инфраструктуры. Оно изменит Америку и поставит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнемся со всем остальным миром, и в особенности — с Китаем», — цитирует Байдена РИА Новости.

Еще в 2021 году Байден одобрил закон о модернизации инфраструктуры страны, направив на это триллионные инвестиции. По его словам, отказ модернизировать национальную инфраструктуру не позволит США конкурировать в гонке ведущих экономик мира — прежде всего, с Китаем.