В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 час назад

Экс-глава МИД Австрии рассказала про бесполезность санкций ЕС против России

News.ruиещё 3

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила «Известиям», что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, в истории есть примеры стран, не поменявшие свой курс под давлением санкций. Она привела в пример ситуацию с Ираком, Ираном и Сербией.

В ЕС признали бесполезность санкций против РФ
Фото: european_parliament/flickr.comeuropean_parliament/flickr.com

Я наблюдала, как Ирак, Иран и Сербия находились под санкциями. Во всех трёх случаях я заметила, что поведение акторов этих стран под экономическим давлением не менялось, — подчеркнула Кнайсль.

Она добавила, что американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. По её мнению, санкции приводят к сплочённости людей.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что 38 стран передали данные о российских действиях на Украине в Международный уголовный суд. По словам дипломата, российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Несмотря на эти заявления, большинство подписчиков раскритиковало министра за популизм и бездействие. Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.

В мире,Карин Кнайсль,Генассамблея ООН,ЕС,
174
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители