В ЕС признали бесполезность санкций против РФ

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила «Известиям», что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, в истории есть примеры стран, не поменявшие свой курс под давлением санкций. Она привела в пример ситуацию с Ираком, Ираном и Сербией.

Фото: european_parliament/flickr.com european_parliament/flickr.com

Я наблюдала, как Ирак, Иран и Сербия находились под санкциями. Во всех трёх случаях я заметила, что поведение акторов этих стран под экономическим давлением не менялось, — подчеркнула Кнайсль.

Она добавила, что американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. По её мнению, санкции приводят к сплочённости людей.