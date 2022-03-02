США приняли решение по допуску самолетов РФ

Руководство США закрывает воздушное пространство страны для всех самолетов из РФ. Об этом заявил президент США Джо Байден перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», сообщает ТАСС.

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По его словам, США присоединяется к своим европейским союзникам в решении закрыть свое воздушное пространство для всех российских рейсов.