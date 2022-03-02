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16 минут назад

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Елена Прошина

Руководство США закрывает воздушное пространство страны для всех самолетов из РФ. Об этом заявил президент США Джо Байден перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», сообщает ТАСС.

США приняли решение по допуску самолетов РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, США присоединяется к своим европейским союзникам в решении закрыть свое воздушное пространство для всех российских рейсов.

Ранее стало известно, что Черногория запустила процесс закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Великобритания и 27 стран Европейского союза уже приняли такую меру. Воздушное пространство для самолетов РФ закрыли Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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