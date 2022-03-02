Япония задумалась о закрытии неба для РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что руководству страны необходимо задуматься о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что многие европейские страны пошли на такой шаг, и Японии необходимо поступить аналогичным образом.
«Мы со своей стороны должны задуматься о выработке надлежащих мер с учетом развития ситуации, а также в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7», — заявил Кисида.
Как отмечено в публикации, японский перевозчик Japan Airlines на две недели отменяет регулярный рейс из Токио в Москву по четвергам и обратный рейс из Москвы в Токио по пятницам.
Ранее стало известно, что Черногория запустила процесс закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Великобритания и 27 стран Европейского союза уже приняли такую меру. Воздушное пространство для самолетов РФ закрыли Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.