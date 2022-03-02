Япония задумалась о закрытии неба для РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что руководству страны необходимо задуматься о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что многие европейские страны пошли на такой шаг, и Японии необходимо поступить аналогичным образом.

«Мы со своей стороны должны задуматься о выработке надлежащих мер с учетом развития ситуации, а также в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7», — заявил Кисида.

Как отмечено в публикации, японский перевозчик Japan Airlines на две недели отменяет регулярный рейс из Токио в Москву по четвергам и обратный рейс из Москвы в Токио по пятницам.