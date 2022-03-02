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1 час назад

Байден утверждает, что фондовый рынок России потерял 40% стоимости

ТАССиещё 2

Фондовый рынок РФ упал на 40%. С таким утверждением выступил американский президент Джо Байден во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", говоря о влиянии санкций США и их союзников на российскую экономику.

"Российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, торги остаются приостановленными. Российская экономика шатается, и ответственность за это несет [президент России Владимир] Путин", - утверждал он.

Американские санкции в отношении РФ будут оказывать эффект только на российскую экономику, власти США будут делать все, чтобы защитить американцев от их возможного влияния, заверил Байден.

"Я предпринимаю решительные действия, чтобы удостовериться, что эффект от наших санкций нацелен на российскую экономику. Я буду использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы защитить американский бизнес и потребителей", - сказал он.

По словам Байдена, США "вместе с союзниками вводят мощные экономические санкции", "отрезают крупнейшие российские банки от международной финансовой системы", якобы "лишая Центробанк РФ возможности защитить рубль".

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что послужит истощению ее экономических возможностей и на годы вперед ослабит ее вооруженные силы", - заявил президент США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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