Фондовый рынок РФ упал на 40%. С таким утверждением выступил американский президент Джо Байден во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", говоря о влиянии санкций США и их союзников на российскую экономику.

"Российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, торги остаются приостановленными. Российская экономика шатается, и ответственность за это несет [президент России Владимир] Путин", - утверждал он.

Американские санкции в отношении РФ будут оказывать эффект только на российскую экономику, власти США будут делать все, чтобы защитить американцев от их возможного влияния, заверил Байден.

"Я предпринимаю решительные действия, чтобы удостовериться, что эффект от наших санкций нацелен на российскую экономику. Я буду использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы защитить американский бизнес и потребителей", - сказал он.

По словам Байдена, США "вместе с союзниками вводят мощные экономические санкции", "отрезают крупнейшие российские банки от международной финансовой системы", якобы "лишая Центробанк РФ возможности защитить рубль".

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что послужит истощению ее экономических возможностей и на годы вперед ослабит ее вооруженные силы", - заявил президент США.