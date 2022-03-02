США хотят закрыть воздушное пространство для самолетов РФ

Правительство США намерено закрыть воздушное пространство для российских самолетов в связи с решением президента России Владимира Путина провести специальную операцию на территории Украины. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

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Издание уточняет, что США примут решение о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ в ближайшие сутки.

«Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза по очереди вводят запрет, согласно которому российские авиакомпании не могут использовать их воздушное пространство. Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 25 февраля и стала первой страной, которая приняла такую меру.