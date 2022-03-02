США хотят закрыть воздушное пространство для самолетов РФ

Правительство США намерено закрыть воздушное пространство для российских самолетов в связи с решением президента России Владимира Путина провести специальную операцию на территории Украины. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Издание уточняет, что США примут решение о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ в ближайшие сутки.
«Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза по очереди вводят запрет, согласно которому российские авиакомпании не могут использовать их воздушное пространство. Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 25 февраля и стала первой страной, которая приняла такую меру.
Власти Франции 27 февраля приняли аналогичное решение. В тот же день свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Италия, Канада, Германия, Швеция, Испания, Дания, Канада, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия и Италия. Ранее к санкциям присоединились Эстония, Чехия, Польша, Литва и Болгария. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.