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1 час назад

WSJ узнал о планах США закрыть воздушное пространство для самолетов РФ

Елена Прошина

Правительство США намерено закрыть воздушное пространство для российских самолетов в связи с решением президента России Владимира Путина провести специальную операцию на территории Украины. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

США хотят закрыть воздушное пространство для самолетов РФ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Издание уточняет, что США примут решение о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ в ближайшие сутки.

«Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза по очереди вводят запрет, согласно которому российские авиакомпании не могут использовать их воздушное пространство. Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 25 февраля и стала первой страной, которая приняла такую меру.

Власти Франции 27 февраля приняли аналогичное решение. В тот же день свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Италия, Канада, Германия, Швеция, Испания, Дания, Канада, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия и Италия. Ранее к санкциям присоединились Эстония, Чехия, Польша, Литва и Болгария. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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