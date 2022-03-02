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39 минут назад

Власти Британии получат полномочия по задержанию российских судов

Елена Прошина

Власти Великобритании приобретут полномочия задерживать российские суда в рамках санкций против России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на британский минтранс.

Власти Британии получат полномочия по задержанию российских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в пресс-службе ведомства, запрет касается любых судов, которые принадлежат или управляются лицом, связанным с РФ. Кроме того, власти получат новые полномочия по задержанию российских судов, подчеркивается в сообщении.

Как пояснил министр транспорта Грант Шэппс, теперь он вправе давать указания всем портам в Великобритании отказывать любому судну, которое ходит под флагом России, а также принадлежит, зарегистрировано или эксплуатируется РФ.

Ранее Великобритания приняла закон, согласно которому корабли, имеющие какое-либо отношение к России, не могут заходить в британские порты. Во все порты Великобритании были направлены предписания отказывать в доступе судам с российским флагом. Министр транспорта страны Грант Шэппс заявил, что в планах Великобритании усилить ограничения против судоходства России, список новых санкций будет представлен в ближайшее время.

Власти Канады заявили, что примут аналогичный закон уже на следующей неделе.

В мире,Минтранс РФ,
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