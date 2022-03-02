Власти Эстонии отказались забирать вид на жительство у россиян

Эстония не будет отзывать вид на жительство у граждан России, которые проживают в стране на законных основаниях. Об этом заявил глава МВД республики Кристьян Яани, передает ERR.
Он пояснил, что по закону аннулировать или не продлить вид на жительство можно лишь тем, кто нарушил условия миграционное законодательство. «Законопослушным людям нечего опасаться», — заверил он.
Европейский союз (ЕС) с 28 февраля прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.
Ранее Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Как заявил премьер-министр республики Петр Фиала, исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.
Информацию о том, что власти не будут изменять визовый режим, подтвердила министр юстиции Марис Лаури, передал Postimees. Депутат от Центристкой партии заявил, что власти страны не приравнивают граждан России к российским политикам.