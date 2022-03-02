Власти Эстонии отказались забирать вид на жительство у россиян

Эстония не будет отзывать вид на жительство у граждан России, которые проживают в стране на законных основаниях. Об этом заявил глава МВД республики Кристьян Яани, передает ERR.

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Он пояснил, что по закону аннулировать или не продлить вид на жительство можно лишь тем, кто нарушил условия миграционное законодательство. «Законопослушным людям нечего опасаться», — заверил он.

Европейский союз (ЕС) с 28 февраля прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.

Ранее Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Как заявил премьер-министр республики Петр Фиала, исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.