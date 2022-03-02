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54 минуты назад

Киев хочет запретить морское сообщение с портами РФ

News.ru

Запретить морское сообщение с российскими портами, а также обслуживание российских судов в иностранных портах требует Украина. Соответствующее заявление сделало министерство инфраструктуры страны.

Киев хочет запретить морское сообщение с портами РФ
Фото: Serguei Fomine/Global Look PressSerguei Fomine/Global Look Press

Украина направила почти 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с <...> фактами грубого нарушения ею (РФ — прим.ред.) международного морского права. Мы требуем прекратить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах, — говорится в сообщении.

Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась рано утром 24 февраля. К россиянам обратился президент страны Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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