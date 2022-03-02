Байден заявил об отправке дополнительных войск в Европу

«Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО — в том случае, если (президент России Владимир. — RT) Путин решит двигаться дальше на Запад», — заявил Байден.