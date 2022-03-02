Черногория закроет воздушное пространство для российских самолетов

Черногория приняла решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Эта мера принята в рамках поддержки стран Европейского союза (ЕС) в связи с решением России начать военную операцию на территории Украины. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на МИД страны.

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Как указано в сообщении, о сроках принятия решения пока неизвестно. Отмечается, что власти Черногории присоединились ко всем экономическим и индивидуальным санкциям Евросоюза против России. Кроме того, авиасообщение между Россией и Черногорией было прервано в начале пандемии коронавирусной инфекции и с тех пор не восстанавливалось.

По информации издания, власти Черногория планируют организовать для своих граждан гуманитарный «вывозной» рейс. Черногорцы смогут покинуть РФ на борту национальной авиакомпании To Montegro. Как отметили в МИД Черногории, они обсудят этот вопрос с российского стороной.