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1 час назад

Черногория закроет воздушное пространство для российских самолетов

Елена Прошина

Черногория приняла решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Эта мера принята в рамках поддержки стран Европейского союза (ЕС) в связи с решением России начать военную операцию на территории Украины. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на МИД страны.

Черногория закроет воздушное пространство для российских самолетов
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как указано в сообщении, о сроках принятия решения пока неизвестно. Отмечается, что власти Черногории присоединились ко всем экономическим и индивидуальным санкциям Евросоюза против России. Кроме того, авиасообщение между Россией и Черногорией было прервано в начале пандемии коронавирусной инфекции и с тех пор не восстанавливалось.

По информации издания, власти Черногория планируют организовать для своих граждан гуманитарный «вывозной» рейс. Черногорцы смогут покинуть РФ на борту национальной авиакомпании To Montegro. Как отметили в МИД Черногории, они обсудят этот вопрос с российского стороной.

Ранее 27 февраля власти Франции запретили авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов. В тот же день аналогичное решение приняли Италия, Канада, Германия, Швеция, Испания, Дания, Канада, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия и Италия. До этого к санкциям присоединились Эстония, Чехия, Польша, Литва и Болгария. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.

В мире,Санкции,ЕС,
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