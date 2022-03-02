Лондон намерен увеличить более чем в 1,5 раза объем помощи Киеву

Великобритания увеличит размер помощи Украине на 80 млн фунтов ($106 млн), доведя ее до 220 млн фунтов ($291 млн). Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства.

"Наше послание украинскому народу простое: мы поможем вам, и мы находимся вместе с вами в борьбе за свободу и суверенитет Украины", - приводятся в коммюнике слова главы Форин оффиса Лиз Трасс.

Ранее в Лондоне заявляли о готовности гарантировать Украине кредиты на сумму до $500 млн по линиям международных банков развития для "снижения экономических эффектов от российской агрессии".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.