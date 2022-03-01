Проживающие в Европе россияне столкнулись с угрозами расправы

Российские соотечественники, проживающие в Нидерландах, получают угрозы физической расправы. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина.

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По ее словам, в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине в адрес соотечественников "поступают угрозы физической расправы и требования с призывами покинуть страну".

Представитель посольства рекомендовала россиянам "обращаться в голландские правоохранительные органы, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан", а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах по электронной почте или по номеру экстренной связи. "Сотрудники консотдела всегда готовы прийти на помощь нашим гражданам и оказать необходимое содействие", - подчеркнула Гридина.