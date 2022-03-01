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17 часов назад

Посольство РФ сообщило об угрозах расправы в адрес соотечественников в Нидерландах

ТАСС

Российские соотечественники, проживающие в Нидерландах, получают угрозы физической расправы. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина.

Проживающие в Европе россияне столкнулись с угрозами расправы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине в адрес соотечественников "поступают угрозы физической расправы и требования с призывами покинуть страну".

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Представитель посольства рекомендовала россиянам "обращаться в голландские правоохранительные органы, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан", а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах по электронной почте или по номеру экстренной связи. "Сотрудники консотдела всегда готовы прийти на помощь нашим гражданам и оказать необходимое содействие", - подчеркнула Гридина.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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