«Умственно отсталые»: Турецкий министр о призывающих вернуть России С-400

«Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм», - заявил Сойлу.