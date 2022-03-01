«Умственно отсталые»: Турецкий министр о призывающих вернуть России С-400

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал «умственно отсталыми» выступающих с призывами вернуть ЗРК С-400 России, передает ТАСС.
«Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм», - заявил Сойлу.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных комплексов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. После этого США объявили, что исключают Турцию из программы поставки истребителей пятого поколения F-35, и выкупили самолеты, предназначавшиеся для поставок Анкаре.
В 2021 году стало известно о переговорах о поставках второго полка зенитных комплексов С-400 в Турцию.