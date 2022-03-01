Польша начала изымать принадлежащую РФ недвижимость

"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», - говорится в заявлении.