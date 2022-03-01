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12 минут назад

Польша начала изымать принадлежащую РФ недвижимость

Елена Прошина

МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в стране, включая здание школы при посольстве РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Польша начала изымать принадлежащую РФ недвижимость
Фото: ReutersReuters

"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Там уточняется, что объекты недвижимости расположены по адресу: ул. Собеского, 100 и ул. Келецка 45 (здесь находится здание школы).

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