Польша начала изымать принадлежащую РФ недвижимость

МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в стране, включая здание школы при посольстве РФ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», - говорится в заявлении.
Там уточняется, что объекты недвижимости расположены по адресу: ул. Собеского, 100 и ул. Келецка 45 (здесь находится здание школы).