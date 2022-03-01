Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», - сказал Зеленский в интервью CNN.
Ранее Владимир Зеленский назвал полное прекращение огня необходимым условием для проведения полноценных переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе прошли переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По окончании встречи он сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.
1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что личного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не планируется.