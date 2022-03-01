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18 часов назад

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», - сказал Зеленский в интервью CNN.

Ранее Владимир Зеленский назвал полное прекращение огня необходимым условием для проведения полноценных переговоров между Россией и Украиной.

Раскрыты требования России на переговорах с Украиной

Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе прошли переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По окончании встречи он сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.

1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что личного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не планируется.

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