Турция отказалась вводить санкции против России

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.