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58 минут назад

Турция отказалась вводить санкции против России

Елена Прошина

Представитель президента Турции Ибрагим Калын

Турция отказалась вводить санкции против России
Фото: ReutersReuters

заявил, что страна не намерена вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога, пишет ТАСС.

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого западные страны ввели санкции в отношении крупнейших российских банков, Центробанка, ряда крупнейших компаний и ключевых персон, включая президента РФ Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу.

«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую войну»

Евросоюз также закрыл воздушное пространство для российских судов. Россия в свою очередь ввела ответные санкции.

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