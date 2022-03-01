Турция отказалась вводить санкции против России

Представитель президента Турции Ибрагим Калын
заявил, что страна не намерена вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога, пишет ТАСС.
"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.
24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого западные страны ввели санкции в отношении крупнейших российских банков, Центробанка, ряда крупнейших компаний и ключевых персон, включая президента РФ Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу.
Евросоюз также закрыл воздушное пространство для российских судов. Россия в свою очередь ввела ответные санкции.