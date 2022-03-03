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53 минуты назад

Зеленский предложил Путину переговоры со словами «Я ж сосед!»

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, передает РИА Новости.

Зеленский предложил Путину переговоры со словами «Я ж сосед!»
Фото: ТАССТАСС

«Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать. Украинский лидер добавил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

Ранее Зеленский заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности Украины после прекращения российской военной операции и урегулирования конфликта.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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