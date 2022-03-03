Зеленский предложил Путину переговоры со словами «Я ж сосед!»

«Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — заявил Зеленский .

Он подчеркнул, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать. Украинский лидер добавил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.